Інформація щодо ціни UFO Token (UFO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,73% Зміна ціни (1 дн.) +6,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,20%

Актуальна ціна UFO Token (UFO) становить --. За останні 24 години UFO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UFO змінився на +0,73% за останню годину, +6,74% за 24 години та на +4,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UFO Token (UFO)

Ринкова капіталізація $ 15,53M$ 15,53M $ 15,53M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,53M$ 15,53M $ 15,53M Циркуляційне постачання 914,88B 914,88B 914,88B Загальна пропозиція 914 875 422 418,1085 914 875 422 418,1085 914 875 422 418,1085

Поточна ринкова капіталізація UFO Token — $ 15,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFO — 914,88B, зі загальною пропозицією 914875422418.1085. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,53M.