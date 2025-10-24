Актуальна ціна UFO Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна UFO Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFO на MEXC вже зараз.

Ціна UFO Token (UFO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UFO до USD:

+6,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни UFO Token (UFO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:35:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни UFO Token (UFO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,73%

+6,74%

+4,20%

+4,20%

Актуальна ціна UFO Token (UFO) становить --. За останні 24 години UFO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UFO змінився на +0,73% за останню годину, +6,74% за 24 години та на +4,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UFO Token (UFO)

$ 15,53M
$ 15,53M$ 15,53M

--
----

$ 15,53M
$ 15,53M$ 15,53M

914,88B
914,88B 914,88B

914 875 422 418,1085
914 875 422 418,1085 914 875 422 418,1085

Поточна ринкова капіталізація UFO Token — $ 15,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFO — 914,88B, зі загальною пропозицією 914875422418.1085. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,53M.

Історія ціни UFO Token (UFO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UFO Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UFO Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UFO Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UFO Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,74%
30 днів$ 0-23,46%
60 днів$ 0-47,76%
90 днів$ 0--

Що таке UFO Token (UFO)

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс UFO Token (UFO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни UFO Token (USD)

Скільки коштуватиме UFO Token (UFO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів UFO Token (UFO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо UFO Token.

Перегляньте прогноз ціни UFO Token вже зараз!

UFO до місцевих валют

Токеноміка UFO Token (UFO)

Розуміння токеноміки UFO Token (UFO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UFO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про UFO Token (UFO)

Скільки сьогодні коштує UFO Token (UFO)?
Актуальна ціна UFO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UFO до USD?
Поточна ціна UFO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація UFO Token?
Ринкова капіталізація UFO — $ 15,53M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UFO?
Циркуляційна пропозиція UFO — 914,88B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UFO?
UFO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UFO?
Історична мінімальна ціна UFO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UFO?
Актуальний обсяг торгівлі UFO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UFO цього року?
UFO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UFO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

