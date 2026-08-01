Сьогоднішня ціна UFO Disclosure

Поточна ціна UFO Disclosure (UFO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UFO до USD становить $ 0 за UFO.

UFO Disclosure наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 410, з циркуляційною пропозицією у 250,00M UFO. Протягом останніх 24 годин UFO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00204204, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UFO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UFO Disclosure (UFO)

Ринкова капіталізація $ 23,41K$ 23,41K $ 23,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,41K$ 23,41K $ 23,41K Циркуляційне постачання 250,00M 250,00M 250,00M Загальна пропозиція 999 997 103,677744 999 997 103,677744 999 997 103,677744

Поточна ринкова капіталізація UFO Disclosure — $ 23,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFO — 250,00M, зі загальною пропозицією 999997103.677744. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,41K.