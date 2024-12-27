Сьогоднішня ціна UFC Fan Token (UFC)

Поточна ціна UFC Fan Token (UFC) сьогодні становить 0.431354 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна UFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UFC Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.55 USD

- зміна ціни UFC Fan Token протягом дня — -0.30%

- циркуляційна пропозиція – 2.42M USD

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