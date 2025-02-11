Ціна UERII (UERII)
Поточна ціна UERII (UERII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UERII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UERII:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.10K USD
- зміна ціни UERII протягом дня — -15.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UERII до USD становила $ -0.000159821074687991.
За останні 30 днів зміна ціни UERII до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UERII до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UERII до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000159821074687991
|-15.00%
|30 днів
|$ 0
|-26.56%
|60 днів
|$ 0
|-34.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UERII: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.01%
-15.00%
-19.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? UERII is an advanced platform designed to revolutionize the learning process through customized experiences, which are specifically tailored to individual characteristics and needs. What makes your project unique? The UERII project is unique because it is designed to revolutionize the traditional learning process through a customized experience that is tailored to the individual's needs and characteristics. History of your project. https://www.uerii.com/about We have a very short history of a few years What can your token be used for? The token is a utility token required to purchase services within the UERII ecosystem.
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