Сьогоднішня ціна UERII (UERII)

Поточна ціна UERII (UERII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UERII до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UERII:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.10K USD

- зміна ціни UERII протягом дня — -15.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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