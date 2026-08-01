Сьогоднішня ціна Udin din din dun

Поточна ціна Udin din din dun (UDIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 32,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UDIN до USD становить $ 0 за UDIN.

Udin din din dun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 036, з циркуляційною пропозицією у 999,89M UDIN. Протягом останніх 24 годин UDIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UDIN змінився на -1,46% за останню годину та на -73,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Udin din din dun (UDIN)

Ринкова капіталізація $ 72,04K$ 72,04K $ 72,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 72,04K$ 72,04K $ 72,04K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 892 830,677729 999 892 830,677729 999 892 830,677729

Поточна ринкова капіталізація Udin din din dun — $ 72,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UDIN — 999,89M, зі загальною пропозицією 999892830.677729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,04K.