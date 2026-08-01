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Поточна ціна Udin din din dun сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація UDIN становить 72 036 USD. Відстежуйте оновлення цін UDIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Udin din din dun сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація UDIN становить 72 036 USD. Відстежуйте оновлення цін UDIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UDIN

Інформація про ціну UDIN

Що таке UDIN

Офіційний вебсайт UDIN

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Ціна Udin din din dun (UDIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UDIN до USD:

$0,00007311
$0,00007311$0,00007311
-31,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Udin din din dun (UDIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:59:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Udin din din dun

Поточна ціна Udin din din dun (UDIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 32,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UDIN до USD становить $ 0 за UDIN.

Udin din din dun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 036, з циркуляційною пропозицією у 999,89M UDIN. Протягом останніх 24 годин UDIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UDIN змінився на -1,46% за останню годину та на -73,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Udin din din dun (UDIN)

$ 72,04K
$ 72,04K$ 72,04K

--
----

$ 72,04K
$ 72,04K$ 72,04K

999,89M
999,89M 999,89M

999 892 830,677729
999 892 830,677729 999 892 830,677729

Поточна ринкова капіталізація Udin din din dun — $ 72,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UDIN — 999,89M, зі загальною пропозицією 999892830.677729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,04K.

Історія ціни Udin din din dun у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,46%

-32,94%

-73,35%

-73,35%

Історія ціни Udin din din dun (UDIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Udin din din dun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Udin din din dun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Udin din din dun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Udin din din dun до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-32,94%
30 днів$ 0-49,13%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Udin din din dun

Прогноз ціни Udin din din dun (UDIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UDIN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Udin din din dun (UDIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Udin din din dun потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Udin din din dun у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UDIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Udin din din dun.

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Ресурс Udin din din dun (UDIN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Udin din din dun

Які торговельні права зараз має Udin din din dun?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -32.94% за останні 24 години.

Чи привертає UDIN увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Udin din din dun?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо UDIN?

З кількістю токенів 999892830.677729 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Udin din din dun порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴ та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Udin din din dun сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Udin din din dun.

Люди також запитують: Інші запитання про Udin din din dun

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:59:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Udin din din dun (UDIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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