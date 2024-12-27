Ціна UCX (UCX)
Поточна ціна UCX (UCX) сьогодні становить 0.01602843 USD з ринковою капіталізацією $ 715.86K USD. Ціна UCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UCX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.85K USD
- зміна ціни UCX протягом дня — +5.77%
- циркуляційна пропозиція – 44.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UCX до USD становила $ +0.00087431.
За останні 30 днів зміна ціни UCX до USD становила $ -0.0031893177.
За останні 60 днів зміна ціни UCX до USD становила $ -0.0052911450.
За останні 90 днів зміна ціни UCX до USD становила $ -0.02387983036172317.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00087431
|+5.77%
|30 днів
|$ -0.0031893177
|-19.89%
|60 днів
|$ -0.0052911450
|-33.01%
|90 днів
|$ -0.02387983036172317
|-59.83%
Останній аналіз цін UCX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+5.77%
+5.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’
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