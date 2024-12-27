Сьогоднішня ціна UCX (UCX)

Поточна ціна UCX (UCX) сьогодні становить 0.01602843 USD з ринковою капіталізацією $ 715.86K USD. Ціна UCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UCX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.85K USD

- зміна ціни UCX протягом дня — +5.77%

- циркуляційна пропозиція – 44.67M USD

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