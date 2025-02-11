Ціна UCIT (UCIT)
Поточна ціна UCIT (UCIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UCIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UCIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.71 USD
- зміна ціни UCIT протягом дня — -1.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін UCIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UCIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UCIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UCIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UCIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UCIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.08%
|30 днів
|$ 0
|-47.21%
|60 днів
|$ 0
|-37.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UCIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-1.08%
-3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme coin deployed by rare pepe scientists
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UCIT до AUD
A$--
|1 UCIT до GBP
￡--
|1 UCIT до EUR
€--
|1 UCIT до USD
$--
|1 UCIT до MYR
RM--
|1 UCIT до TRY
₺--
|1 UCIT до JPY
¥--
|1 UCIT до RUB
₽--
|1 UCIT до INR
₹--
|1 UCIT до IDR
Rp--
|1 UCIT до PHP
₱--
|1 UCIT до EGP
￡E.--
|1 UCIT до BRL
R$--
|1 UCIT до CAD
C$--
|1 UCIT до BDT
৳--
|1 UCIT до NGN
₦--
|1 UCIT до UAH
₴--
|1 UCIT до VES
Bs--
|1 UCIT до PKR
Rs--
|1 UCIT до KZT
₸--
|1 UCIT до THB
฿--
|1 UCIT до TWD
NT$--
|1 UCIT до CHF
Fr--
|1 UCIT до HKD
HK$--
|1 UCIT до MAD
.د.م--