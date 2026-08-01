Сьогоднішня ціна Ucan fix life in1day

Поточна ціна Ucan fix life in1day (1) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1 до USD становить $ 0 за 1.

Ucan fix life in1day наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 389 441, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 1. Протягом останніх 24 годин 1 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01189736, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 1 змінився на +0,17% за останню годину та на -24,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,17K.

Ринкова інформація щодо Ucan fix life in1day (1)

Ринкова капіталізація $ 389,44K$ 389,44K $ 389,44K Обсяг (за 24 год) $ 39,17K$ 39,17K $ 39,17K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 389,44K$ 389,44K $ 389,44K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ucan fix life in1day — $ 389,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,17K. Циркуляційна пропозиція 1 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 389,44K.