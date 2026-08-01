Сьогоднішня ціна UBXS

Поточна ціна UBXS (UBXS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UBXS до USD становить $ 0 за UBXS.

UBXS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,697, з циркуляційною пропозицією у 82.90M UBXS. Протягом останніх 24 годин UBXS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.618556, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UBXS змінився на -0.02% за останню годину та на +3.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.80.

Ринкова інформація щодо UBXS (UBXS)

Ринкова капіталізація $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Обсяг (за 24 год) $ 12.80$ 12.80 $ 12.80 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Циркуляційне постачання 82.90M 82.90M 82.90M Загальна пропозиція 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

Поточна ринкова капіталізація UBXS — $ 38.70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.80. Циркуляційна пропозиція UBXS — 82.90M, зі загальною пропозицією 82899945.585841. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.70K.