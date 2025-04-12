Сьогоднішня ціна uBTC (UBTC)

Поточна ціна uBTC (UBTC) сьогодні становить 77,106 USD з ринковою капіталізацією $ 354.66M USD. Ціна UBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності uBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни uBTC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.60K USD

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