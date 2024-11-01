Токеноміка UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Дізнайтеся ключову інформацію про UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Офіційний вебсайт: https://www.digift.sg/user/login Whitepaper: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Купити UMINT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,27K $ 10,27K $ 10,27K Загальна пропозиція: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 Циркуляційна пропозиція: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10,27K $ 10,27K $ 10,27K Історичний максимум: $ 102,69 $ 102,69 $ 102,69 Історичний мінімум: $ 100,25 $ 100,25 $ 100,25 Поточна ціна: $ 102,69 $ 102,69 $ 102,69 Дізнайтеся більше про ціну UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Токеноміка UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UMINT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UMINT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UMINT, досліджуйте ціну токена UMINT в реальному часі!

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