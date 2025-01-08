Ціна UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)
Поточна ціна UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) сьогодні становить 100.71 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07K USD. Ціна UMINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UBS USD Money Market Investment Fund Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 100.00 USD
Отримуйте оновлення цін UMINT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UMINT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token до USD становила $ +0.011.
За останні 30 днів зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token до USD становила $ +0.3754065960.
За останні 60 днів зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.011
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.3754065960
|+0.37%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UBS USD Money Market Investment Fund Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.01%
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UMINT до AUD
A$161.136
|1 UMINT до GBP
￡80.568
|1 UMINT до EUR
€96.6816
|1 UMINT до USD
$100.71
|1 UMINT до MYR
RM452.1879
|1 UMINT до TRY
₺3,559.0914
|1 UMINT до JPY
¥15,909.1587
|1 UMINT до RUB
₽10,801.1475
|1 UMINT до INR
₹8,640.918
|1 UMINT до IDR
Rp1,624,354.6113
|1 UMINT до PHP
₱5,875.4214
|1 UMINT до EGP
￡E.5,100.9615
|1 UMINT до BRL
R$614.331
|1 UMINT до CAD
C$144.0153
|1 UMINT до BDT
৳12,266.478
|1 UMINT до NGN
₦155,656.3689
|1 UMINT до UAH
₴4,284.2034
|1 UMINT до VES
Bs5,337.63
|1 UMINT до PKR
Rs28,224.9846
|1 UMINT до KZT
₸53,540.4573
|1 UMINT до THB
฿3,480.5376
|1 UMINT до TWD
NT$3,303.288
|1 UMINT до CHF
Fr90.639
|1 UMINT до HKD
HK$782.5167
|1 UMINT до MAD
.د.م1,013.1426