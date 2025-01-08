Сьогоднішня ціна UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Поточна ціна UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) сьогодні становить 100.71 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07K USD. Ціна UMINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UBS USD Money Market Investment Fund Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни UBS USD Money Market Investment Fund Token протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 100.00 USD

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