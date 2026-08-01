Сьогоднішня ціна UBIX Network

Поточна ціна UBIX Network (UBX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UBX до USD становить $ 0 за UBX.

UBIX Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108,564, з циркуляційною пропозицією у 331.97B UBX. Протягом останніх 24 годин UBX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00510796, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UBX змінився на -- за останню годину та на -1.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UBIX Network (UBX)

Ринкова капіталізація $ 108.56K$ 108.56K $ 108.56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 112.68K$ 112.68K $ 112.68K Циркуляційне постачання 331.97B 331.97B 331.97B Загальна пропозиція 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

Поточна ринкова капіталізація UBIX Network — $ 108.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UBX — 331.97B, зі загальною пропозицією 438227541417.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112.68K.