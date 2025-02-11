Ціна UBIT (UBIT)
Поточна ціна UBIT (UBIT) сьогодні становить 0.03000494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UBIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.36K USD
- зміна ціни UBIT протягом дня — -6.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UBIT до USD становила $ -0.00198300702545477.
За останні 30 днів зміна ціни UBIT до USD становила $ -0.0187433959.
За останні 60 днів зміна ціни UBIT до USD становила $ -0.0210960022.
За останні 90 днів зміна ціни UBIT до USD становила $ -0.07898640420807853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00198300702545477
|-6.19%
|30 днів
|$ -0.0187433959
|-62.46%
|60 днів
|$ -0.0210960022
|-70.30%
|90 днів
|$ -0.07898640420807853
|-72.47%
Останній аналіз цін UBIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-6.19%
+7.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the dynamic world of cryptocurrencies, innovation knows no bounds. Ubit Coin has emerged as a trailblazing crypto coin, ushering in a new era of possibilities with its unique ecosystem and advanced features. With its own dedicated blockchain, Ubitscan.com, and a supply of 99 Crore (approximately 990 million) Ubit Coins, this digital asset has quickly captured the attention of crypto enthusiasts and investors alike.
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