Сьогоднішня ціна UBIT (UBIT)

Поточна ціна UBIT (UBIT) сьогодні становить 0.03000494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UBIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.36K USD

- зміна ціни UBIT протягом дня — -6.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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