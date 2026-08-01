Сьогоднішня ціна Uber xStock

Поточна ціна Uber xStock (UBERX) сьогодні становить $ 78,1, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UBERX до USD становить $ 78,1 за UBERX.

Uber xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 266 661, з циркуляційною пропозицією у 3,42K UBERX. Протягом останніх 24 годин UBERX торгувався між $ 78,04 (мінімум) та $ 78,11 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 519,49, тоді як історичний мінімум — $ 25,97.

У короткостроковій динаміці UBERX змінився на -- за останню годину та на +8,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,01.

Ринкова інформація щодо Uber xStock (UBERX)

Ринкова капіталізація $ 266,66K$ 266,66K $ 266,66K Обсяг (за 24 год) $ 10,01$ 10,01 $ 10,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,76M$ 102,76M $ 102,76M Циркуляційне постачання 3,42K 3,42K 3,42K Загальна пропозиція 1 315 832,099900551 1 315 832,099900551 1 315 832,099900551

Поточна ринкова капіталізація Uber xStock — $ 266,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,01. Циркуляційна пропозиція UBERX — 3,42K, зі загальною пропозицією 1315832.099900551. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,76M.