Сьогоднішня ціна UBD Network (UBDN)

Поточна ціна UBD Network (UBDN) сьогодні становить 0.006489 USD з ринковою капіталізацією $ 8.89K USD. Ціна UBDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UBD Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14 USD

- зміна ціни UBD Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD

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