Сьогоднішня ціна UAP

Поточна ціна UAP (UAP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UAP до USD становить $ 0 за UAP.

UAP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 636,85, з циркуляційною пропозицією у 979,84M UAP. Протягом останніх 24 годин UAP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00137399, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UAP змінився на -- за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UAP (UAP)

Ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,56K$ 11,56K $ 11,56K Циркуляційне постачання 979,84M 979,84M 979,84M Загальна пропозиція 994 804 989,779756 994 804 989,779756 994 804 989,779756

Поточна ринкова капіталізація UAP — $ 10,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UAP — 979,84M, зі загальною пропозицією 994804989.779756. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,56K.