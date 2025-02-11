Сьогоднішня ціна UAHg (UAHG)

Поточна ціна UAHg (UAHG) сьогодні становить 0.02361251 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UAHG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UAHg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.96K USD

- зміна ціни UAHg протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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