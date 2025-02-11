Ціна UAHg (UAHG)
Поточна ціна UAHg (UAHG) сьогодні становить 0.02361251 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UAHG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UAHg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.96K USD
- зміна ціни UAHg протягом дня — -0.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UAHg до USD становила $ -0.00011763656836947.
За останні 30 днів зміна ціни UAHg до USD становила $ +0.0013883022.
За останні 60 днів зміна ціни UAHg до USD становила $ +0.0002001042.
За останні 90 днів зміна ціни UAHg до USD становила $ +0.00018268537318026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011763656836947
|-0.49%
|30 днів
|$ +0.0013883022
|+5.88%
|60 днів
|$ +0.0002001042
|+0.85%
|90 днів
|$ +0.00018268537318026
|+0.78%
Останній аналіз цін UAHg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-0.49%
+2.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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