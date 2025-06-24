Сьогоднішня ціна UA1 (UA1)

Поточна ціна UA1 (UA1) сьогодні становить 0,00041667 USD з ринковою капіталізацією $ 25,53K USD. Ціна UA1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UA1:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни UA1 протягом дня — +12,79%

- циркуляційна пропозиція – 61,30M USD

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