Ціна UA1 (UA1)
Поточна ціна UA1 (UA1) сьогодні становить 0,00041667 USD з ринковою капіталізацією $ 25,53K USD. Ціна UA1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UA1:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UA1 протягом дня — +12,79%
- циркуляційна пропозиція – 61,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UA1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UA1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UA1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UA1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UA1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
+12,79%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.
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