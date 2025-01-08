Ціна U Protocol (YOU)
Поточна ціна U Protocol (YOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності U Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.10 USD
- зміна ціни U Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YOU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YOU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни U Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни U Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни U Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни U Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.67%
|60 днів
|$ 0
|-1.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін U Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
U Protocol is a visionary initiative designed to accelerate BitcoinFi on L2s and Solana with its flagship offering, uBTC, as well as the first Bitcoin Fi Layer 3, the U Bitcoin Thunder Network that is deployed on Arbitrum. As a Decentralized Omnichain BitcoinFi Protocol, U Protocol is steadfast in its mission to harness the value of Bitcoin as non-sovereign money and extend its utility across the vast expanse of blockchain ecosystems. At the heart of U Protocol's innovation lies uBTC, the go-to decentralized Bitcoin for Layer 2s. uBTC will be intrinsically backed by Lido’s Wrapped Staked Ether as well as BTC.b, a decentralized Bitcoin bridged to EVM via the Avalanche Bridge. While Arbitrum, which is the premier L2 DeFi hub, will be the base of the protocol, uBTC will be seamlessly integrated across multiple blockchain networks thanks to the ingenuity of LayerZero's technology.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YOU до AUD
A$--
|1 YOU до GBP
￡--
|1 YOU до EUR
€--
|1 YOU до USD
$--
|1 YOU до MYR
RM--
|1 YOU до TRY
₺--
|1 YOU до JPY
¥--
|1 YOU до RUB
₽--
|1 YOU до INR
₹--
|1 YOU до IDR
Rp--
|1 YOU до PHP
₱--
|1 YOU до EGP
￡E.--
|1 YOU до BRL
R$--
|1 YOU до CAD
C$--
|1 YOU до BDT
৳--
|1 YOU до NGN
₦--
|1 YOU до UAH
₴--
|1 YOU до VES
Bs--
|1 YOU до PKR
Rs--
|1 YOU до KZT
₸--
|1 YOU до THB
฿--
|1 YOU до TWD
NT$--
|1 YOU до CHF
Fr--
|1 YOU до HKD
HK$--
|1 YOU до MAD
.د.م--