Сьогоднішня ціна U Protocol (YOU)

Поточна ціна U Protocol (YOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності U Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.10 USD

- зміна ціни U Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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