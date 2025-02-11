Ціна tzBTC (TZBTC)
Поточна ціна tzBTC (TZBTC) сьогодні становить 106,529 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TZBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tzBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.75 USD
- зміна ціни tzBTC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tzBTC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни tzBTC до USD становила $ +12,265.6105723000.
За останні 60 днів зміна ціни tzBTC до USD становила $ +8,720.0484769000.
За останні 90 днів зміна ціни tzBTC до USD становила $ +19,642.4447586463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +12,265.6105723000
|+11.51%
|60 днів
|$ +8,720.0484769000
|+8.19%
|90 днів
|$ +19,642.4447586463
|+22.61%
Останній аналіз цін tzBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
tzBTC is a Tezos token which is fully collateralized with Bitcoin, issued by the Bitcoin Association Switzerland
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