Сьогоднішня ціна tzBTC (TZBTC)

Поточна ціна tzBTC (TZBTC) сьогодні становить 106,529 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TZBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tzBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.75 USD

- зміна ціни tzBTC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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