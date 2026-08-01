Сьогоднішня ціна TYTAN

Поточна ціна TYTAN (TYTAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TYTAN до USD становить $ 0 за TYTAN.

TYTAN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64,251, з циркуляційною пропозицією у 999.62M TYTAN. Протягом останніх 24 годин TYTAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00170432, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TYTAN змінився на +0.42% за останню годину та на +24.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TYTAN (TYTAN)

Ринкова капіталізація $ 64.25K$ 64.25K $ 64.25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64.25K$ 64.25K $ 64.25K Циркуляційне постачання 999.62M 999.62M 999.62M Загальна пропозиція 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

Поточна ринкова капіталізація TYTAN — $ 64.25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TYTAN — 999.62M, зі загальною пропозицією 999617884.569107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64.25K.