Ціна Typerium (TYPE)
Поточна ціна Typerium (TYPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Typerium:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Typerium протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Typerium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Typerium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Typerium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Typerium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|+16.60%
|60 днів
|$ 0
|+89.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Typerium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-0.28%
-0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Protect Your Content We’re using blockchain technology to protect your intellectual property. Typerium will keep your content safe from intellectual property thieves. Creative Software Our integrated and intuitive design software allows creators to produce high-quality visual content for any platform without needing any previous design experience. Marketplace We’re developing a decentralised marketplace that not only protects the intellectual property rights of content creators, but provides them with an 85% commission on all sales. There are no waiting times for payouts, and 5% of each sale is redistributed among those who use the platform. Social Media Network We’re creating a community-driven social network that rewards users, so you don’t have to rely on just your sales. You’ll also be rewarded for your contributions. Integrated Ecosystem We’re creating a global network of creators using a single currency, TYPE Tokens. All content within the Typerium eco-system is bought and sold with TYPE Tokens. These tokens can be exchanged for fiat currency through exchanges at any time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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