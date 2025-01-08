Ціна Typen (TYPEN)
Поточна ціна Typen (TYPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.31K USD. Ціна TYPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Typen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD
- зміна ціни Typen протягом дня — -29.19%
- циркуляційна пропозиція – 969.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Typen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Typen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Typen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Typen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.19%
|30 днів
|$ 0
|-82.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Typen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-29.19%
-39.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.
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