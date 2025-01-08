Сьогоднішня ціна Typen (TYPEN)

Поточна ціна Typen (TYPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.31K USD. Ціна TYPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Typen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD

- зміна ціни Typen протягом дня — -29.19%

- циркуляційна пропозиція – 969.12M USD

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