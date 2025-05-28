Сьогоднішня ціна Type Shit (TYPE)

Поточна ціна Type Shit (TYPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,58K USD. Ціна TYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Type Shit:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Type Shit протягом дня — +0,01%

- циркуляційна пропозиція – 999,65M USD

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