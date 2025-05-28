Ціна Type Shit (TYPE)
Поточна ціна Type Shit (TYPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,58K USD. Ціна TYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Type Shit:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Type Shit протягом дня — +0,01%
- циркуляційна пропозиція – 999,65M USD
Отримуйте оновлення цін TYPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TYPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Type Shit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Type Shit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Type Shit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Type Shit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Type Shit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,54%
+0,01%
-0,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TYPE до VND
₫--
|1 TYPE до AUD
A$--
|1 TYPE до GBP
￡--
|1 TYPE до EUR
€--
|1 TYPE до USD
$--
|1 TYPE до MYR
RM--
|1 TYPE до TRY
₺--
|1 TYPE до JPY
¥--
|1 TYPE до RUB
₽--
|1 TYPE до INR
₹--
|1 TYPE до IDR
Rp--
|1 TYPE до KRW
₩--
|1 TYPE до PHP
₱--
|1 TYPE до EGP
￡E.--
|1 TYPE до BRL
R$--
|1 TYPE до CAD
C$--
|1 TYPE до BDT
৳--
|1 TYPE до NGN
₦--
|1 TYPE до UAH
₴--
|1 TYPE до VES
Bs--
|1 TYPE до PKR
Rs--
|1 TYPE до KZT
₸--
|1 TYPE до THB
฿--
|1 TYPE до TWD
NT$--
|1 TYPE до AED
د.إ--
|1 TYPE до CHF
Fr--
|1 TYPE до HKD
HK$--
|1 TYPE до MAD
.د.م--
|1 TYPE до MXN
$--