Ціна Tyler (TYLER)
Поточна ціна Tyler (TYLER) сьогодні становить 0.02331356 USD з ринковою капіталізацією $ 2.33M USD. Ціна TYLER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tyler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.22K USD
- зміна ціни Tyler протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін TYLER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TYLER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tyler до USD становила $ -0.00018669921218523.
За останні 30 днів зміна ціни Tyler до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tyler до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tyler до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00018669921218523
|-0.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tyler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
-0.79%
-52.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What's up man, I'm Tyler. I'm the most based token you'll find on the block right now. Some know me as the fictional legendary character from Fatt Murie's Guys' Club comic. Stick around and you'll see that there's more than what meets the eye at first glance. These days I'm chillin' on the BASE blockchain, which I'm a big fan of tbh. Some have started calling me the red mascot of the chain, and I can run with that. Not much too it, buddy. I'm the red mascot of the blue chain. Also, I'm a big fan of red apples 🍎
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TYLER до AUD
A$0.037301696
|1 TYLER до GBP
￡0.0184177124
|1 TYLER до EUR
€0.022147882
|1 TYLER до USD
$0.02331356
|1 TYLER до MYR
RM0.1042116132
|1 TYLER до TRY
₺0.8211035832
|1 TYLER до JPY
¥3.6781803612
|1 TYLER до RUB
₽2.3940694764
|1 TYLER до INR
₹1.9926099732
|1 TYLER до IDR
Rp376.0251086468
|1 TYLER до PHP
₱1.3505545308
|1 TYLER до EGP
￡E.1.1859607972
|1 TYLER до BRL
R$0.1443109364
|1 TYLER до CAD
C$0.0335715264
|1 TYLER до BDT
৳2.7866698268
|1 TYLER до NGN
₦36.0889246088
|1 TYLER до UAH
₴0.9782369776
|1 TYLER до VES
Bs1.18899156
|1 TYLER до PKR
Rs6.4902619684
|1 TYLER до KZT
₸12.2060474736
|1 TYLER до THB
฿0.7945261248
|1 TYLER до TWD
NT$0.7656173104
|1 TYLER до CHF
Fr0.020982204
|1 TYLER до HKD
HK$0.1809132256
|1 TYLER до MAD
.د.م0.2352338204