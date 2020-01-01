Токеноміка Tyke The Elephant (TYKE) Дізнайтеся ключову інформацію про Tyke The Elephant (TYKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tyke The Elephant (TYKE) Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse. Офіційний вебсайт: https://www.tykeonsol.com Купити TYKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tyke The Elephant (TYKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tyke The Elephant (TYKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Загальна пропозиція: $ 755,48M $ 755,48M $ 755,48M Циркуляційна пропозиція: $ 755,48M $ 755,48M $ 755,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Tyke The Elephant (TYKE)

Токеноміка Tyke The Elephant (TYKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tyke The Elephant (TYKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TYKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TYKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TYKE, досліджуйте ціну токена TYKE в реальному часі!

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