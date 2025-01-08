Ціна Tyke The Elephant (TYKE)
Поточна ціна Tyke The Elephant (TYKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.63K USD. Ціна TYKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tyke The Elephant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.22 USD
- зміна ціни Tyke The Elephant протягом дня — -9.16%
- циркуляційна пропозиція – 755.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tyke The Elephant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tyke The Elephant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tyke The Elephant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tyke The Elephant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.16%
|30 днів
|$ 0
|-29.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tyke The Elephant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-9.16%
+3.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.
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