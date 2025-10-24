Актуальна ціна Tycoon by Shareland сьогодні становить 0,00190545 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TYCOON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TYCOON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tycoon by Shareland сьогодні становить 0,00190545 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TYCOON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TYCOON на MEXC вже зараз.

Ціна Tycoon by Shareland (TYCOON)

Актуальна ціна 1 TYCOON до USD:

$0,00190314
$0,00190314$0,00190314
+49,20%1D
Графік ціни Tycoon by Shareland (TYCOON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:35:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00124532
$ 0,00124532$ 0,00124532
Мін. за 24 год
$ 0,00200038
$ 0,00200038$ 0,00200038
Макс. за 24 год

$ 0,00124532
$ 0,00124532$ 0,00124532

$ 0,00200038
$ 0,00200038$ 0,00200038

$ 0,00294868
$ 0,00294868$ 0,00294868

$ 0,00082772
$ 0,00082772$ 0,00082772

-0,98%

+49,02%

+73,94%

+73,94%

Актуальна ціна Tycoon by Shareland (TYCOON) становить $0,00190545. За останні 24 години TYCOON торгувався між мінімумом у $ 0,00124532 і максимумом у $ 0,00200038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TYCOON становить $ 0,00294868, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00082772.

Що стосується короткострокових результатів, то TYCOON змінився на -0,98% за останню годину, +49,02% за 24 години та на +73,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 285,82K
$ 285,82K$ 285,82K

--
----

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

150,00M
150,00M 150,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tycoon by Shareland — $ 285,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TYCOON — 150,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,91M.

Історія ціни Tycoon by Shareland (TYCOON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tycoon by Shareland до USD становила $ +0,00062679.
За останні 30 днів зміна ціни Tycoon by Shareland до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tycoon by Shareland до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tycoon by Shareland до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00062679+49,02%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tycoon by Shareland (TYCOON)

Прогноз ціни Tycoon by Shareland (USD)

Скільки коштуватиме Tycoon by Shareland (TYCOON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tycoon by Shareland (TYCOON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tycoon by Shareland.

Перегляньте прогноз ціни Tycoon by Shareland вже зараз!

TYCOON до місцевих валют

Токеноміка Tycoon by Shareland (TYCOON)

Розуміння токеноміки Tycoon by Shareland (TYCOON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TYCOON зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tycoon by Shareland (TYCOON)

Скільки сьогодні коштує Tycoon by Shareland (TYCOON)?
Актуальна ціна TYCOON у USD становить 0,00190545 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TYCOON до USD?
Поточна ціна TYCOON до USD — $ 0,00190545. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tycoon by Shareland?
Ринкова капіталізація TYCOON — $ 285,82K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TYCOON?
Циркуляційна пропозиція TYCOON — 150,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TYCOON?
TYCOON досяг історичної максимальної ціни у 0,00294868 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TYCOON?
Історична мінімальна ціна TYCOON становила 0,00082772 USD.
Який обсяг торгівлі TYCOON?
Актуальний обсяг торгівлі TYCOON за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TYCOON цього року?
TYCOON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TYCOON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:35:07 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

