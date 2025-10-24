Інформація щодо ціни Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00124532 $ 0,00124532 $ 0,00124532 Мін. за 24 год $ 0,00200038 $ 0,00200038 $ 0,00200038 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00124532$ 0,00124532 $ 0,00124532 Макс. за 24 год $ 0,00200038$ 0,00200038 $ 0,00200038 Рекордний максимум $ 0,00294868$ 0,00294868 $ 0,00294868 Найнижча ціна $ 0,00082772$ 0,00082772 $ 0,00082772 Зміна ціни (за 1 год) -0,98% Зміна ціни (1 дн.) +49,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +73,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +73,94%

Актуальна ціна Tycoon by Shareland (TYCOON) становить $0,00190545. За останні 24 години TYCOON торгувався між мінімумом у $ 0,00124532 і максимумом у $ 0,00200038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TYCOON становить $ 0,00294868, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00082772.

Що стосується короткострокових результатів, то TYCOON змінився на -0,98% за останню годину, +49,02% за 24 години та на +73,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tycoon by Shareland (TYCOON)

Ринкова капіталізація $ 285,82K$ 285,82K $ 285,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Циркуляційне постачання 150,00M 150,00M 150,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tycoon by Shareland — $ 285,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TYCOON — 150,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,91M.