Сьогоднішня ціна TYBENG (TYBENG)

Поточна ціна TYBENG (TYBENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380.07K USD. Ціна TYBENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TYBENG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95M USD

- зміна ціни TYBENG протягом дня — +0.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD

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