Ціна TYBENG (TYBENG)
Поточна ціна TYBENG (TYBENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380.07K USD. Ціна TYBENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TYBENG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95M USD
- зміна ціни TYBENG протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TYBENG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TYBENG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TYBENG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TYBENG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.71%
|30 днів
|$ 0
|+11.27%
|60 днів
|$ 0
|+27.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TYBENG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.71%
+17.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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