Токеноміка TXNScan (TXN) Дізнайтеся ключову інформацію про TXNScan (TXN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TXNScan (TXN) As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts. Офіційний вебсайт: https://txnscan.com/ Whitepaper: https://docs.txnscan.com/ Купити TXN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TXNScan (TXN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TXNScan (TXN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,50K $ 6,50K $ 6,50K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,50K $ 6,50K $ 6,50K Історичний максимум: $ 0,01103486 $ 0,01103486 $ 0,01103486 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну TXNScan (TXN)

Токеноміка TXNScan (TXN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TXNScan (TXN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TXN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TXN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TXN, досліджуйте ціну токена TXN в реальному часі!

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