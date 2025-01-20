Сьогоднішня ціна TXNScan (TXN)

Поточна ціна TXNScan (TXN) сьогодні становить 0.00618951 USD з ринковою капіталізацією $ 613.82K USD. Ціна TXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TXNScan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.48K USD

- зміна ціни TXNScan протягом дня — -14.18%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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