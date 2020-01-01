Токеноміка TXN Club (TXN) Дізнайтеся ключову інформацію про TXN Club (TXN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TXN Club (TXN) TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Офіційний вебсайт: https://txntech.club/ Whitepaper: https://docs.txntech.club/ Купити TXN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TXN Club (TXN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TXN Club (TXN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,07K $ 8,07K $ 8,07K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 18,26M $ 18,26M $ 18,26M FDV (повністю розведена вартість): $ 44,22K $ 44,22K $ 44,22K Історичний максимум: $ 0,05545 $ 0,05545 $ 0,05545 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00044221 $ 0,00044221 $ 0,00044221 Дізнайтеся більше про ціну TXN Club (TXN)

Токеноміка TXN Club (TXN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TXN Club (TXN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TXN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TXN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TXN, досліджуйте ціну токена TXN в реальному часі!

Прогноз ціни TXN Хочете знати, куди рухається TXN? Наша сторінка прогнозу ціни TXN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TXN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!