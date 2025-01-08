Ціна TXN Club (TXN)
Поточна ціна TXN Club (TXN) сьогодні становить 0.00342472 USD з ринковою капіталізацією $ 62.52K USD. Ціна TXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TXN Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD
- зміна ціни TXN Club протягом дня — -2.29%
- циркуляційна пропозиція – 18.26M USD
Отримуйте оновлення цін TXN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TXN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TXN Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TXN Club до USD становила $ -0.0007183490.
За останні 60 днів зміна ціни TXN Club до USD становила $ -0.0001760751.
За останні 90 днів зміна ціни TXN Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.29%
|30 днів
|$ -0.0007183490
|-20.97%
|60 днів
|$ -0.0001760751
|-5.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TXN Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.29%
+7.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TXN до AUD
A$0.005479552
|1 TXN до GBP
￡0.002739776
|1 TXN до EUR
€0.0032877312
|1 TXN до USD
$0.00342472
|1 TXN до MYR
RM0.0153769928
|1 TXN до TRY
₺0.1210296048
|1 TXN до JPY
¥0.5410030184
|1 TXN до RUB
₽0.36730122
|1 TXN до INR
₹0.293840976
|1 TXN до IDR
Rp55.2374116216
|1 TXN до PHP
₱0.1997981648
|1 TXN до EGP
￡E.0.173462068
|1 TXN до BRL
R$0.020890792
|1 TXN до CAD
C$0.0048973496
|1 TXN до BDT
৳0.417130896
|1 TXN до NGN
₦5.2932129848
|1 TXN до UAH
₴0.1456875888
|1 TXN до VES
Bs0.18151016
|1 TXN до PKR
Rs0.9598120272
|1 TXN до KZT
₸1.8206838936
|1 TXN до THB
฿0.1183583232
|1 TXN до TWD
NT$0.112330816
|1 TXN до CHF
Fr0.003082248
|1 TXN до HKD
HK$0.0266100744
|1 TXN до MAD
.د.م0.0344526832