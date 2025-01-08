Сьогоднішня ціна TXN Club (TXN)

Поточна ціна TXN Club (TXN) сьогодні становить 0.00342472 USD з ринковою капіталізацією $ 62.52K USD. Ціна TXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TXN Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD

- зміна ціни TXN Club протягом дня — -2.29%

- циркуляційна пропозиція – 18.26M USD

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