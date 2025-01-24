Сьогоднішня ціна TXA (TXA)

Поточна ціна TXA (TXA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.63K USD. Ціна TXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TXA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни TXA протягом дня — -65.65%

- циркуляційна пропозиція – 15.64M USD

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