Ціна TXA (TXA)
Поточна ціна TXA (TXA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.63K USD. Ціна TXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TXA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни TXA протягом дня — -65.65%
- циркуляційна пропозиція – 15.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TXA до USD становила $ -0.000810188613856193.
За останні 30 днів зміна ціни TXA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TXA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TXA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000810188613856193
|-65.65%
|30 днів
|$ 0
|-88.12%
|60 днів
|$ 0
|-74.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TXA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-65.65%
-81.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange)
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