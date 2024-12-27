Сьогоднішня ціна Tx24 (TXT)

Поточна ціна Tx24 (TXT) сьогодні становить 0.00740193 USD з ринковою капіталізацією $ 281.27K USD. Ціна TXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tx24:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.35K USD

- зміна ціни Tx24 протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 38.00M USD

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