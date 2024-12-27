Ціна Twurtle the turtle (TWURTLE)
Поточна ціна Twurtle the turtle (TWURTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 312.52K USD. Ціна TWURTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twurtle the turtle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни Twurtle the turtle протягом дня — -3.51%
- циркуляційна пропозиція – 998.11M USD
Отримуйте оновлення цін TWURTLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TWURTLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twurtle the turtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Twurtle the turtle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Twurtle the turtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Twurtle the turtle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.51%
|30 днів
|$ 0
|-27.51%
|60 днів
|$ 0
|-83.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Twurtle the turtle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-3.51%
+25.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TWURTLE до AUD
A$--
|1 TWURTLE до GBP
￡--
|1 TWURTLE до EUR
€--
|1 TWURTLE до USD
$--
|1 TWURTLE до MYR
RM--
|1 TWURTLE до TRY
₺--
|1 TWURTLE до JPY
¥--
|1 TWURTLE до RUB
₽--
|1 TWURTLE до INR
₹--
|1 TWURTLE до IDR
Rp--
|1 TWURTLE до PHP
₱--
|1 TWURTLE до EGP
￡E.--
|1 TWURTLE до BRL
R$--
|1 TWURTLE до CAD
C$--
|1 TWURTLE до BDT
৳--
|1 TWURTLE до NGN
₦--
|1 TWURTLE до UAH
₴--
|1 TWURTLE до VES
Bs--
|1 TWURTLE до PKR
Rs--
|1 TWURTLE до KZT
₸--
|1 TWURTLE до THB
฿--
|1 TWURTLE до TWD
NT$--
|1 TWURTLE до CHF
Fr--
|1 TWURTLE до HKD
HK$--
|1 TWURTLE до MAD
.د.م--