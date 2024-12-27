Сьогоднішня ціна Twurtle the turtle (TWURTLE)

Поточна ціна Twurtle the turtle (TWURTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 312.52K USD. Ціна TWURTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Twurtle the turtle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD

- зміна ціни Twurtle the turtle протягом дня — -3.51%

- циркуляційна пропозиція – 998.11M USD

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