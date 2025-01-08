Ціна TwoTalkingCats (TWOCAT)
Поточна ціна TwoTalkingCats (TWOCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.75K USD. Ціна TWOCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TwoTalkingCats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.52 USD
- зміна ціни TwoTalkingCats протягом дня — -7.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TwoTalkingCats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TwoTalkingCats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TwoTalkingCats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TwoTalkingCats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.30%
|30 днів
|$ 0
|-48.17%
|60 днів
|$ 0
|-59.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TwoTalkingCats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-7.30%
+4.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memetoken deployed on Solana about two cats talking.
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