Сьогоднішня ціна TwoTalkingCats (TWOCAT)

Поточна ціна TwoTalkingCats (TWOCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.75K USD. Ціна TWOCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TwoTalkingCats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.52 USD

- зміна ціни TwoTalkingCats протягом дня — -7.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.56M USD

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