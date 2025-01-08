Ціна TWOOD (TWOOD)
Поточна ціна TWOOD (TWOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.92K USD. Ціна TWOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWOOD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.25 USD
- зміна ціни TWOOD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWOOD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TWOOD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWOOD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWOOD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-44.22%
|60 днів
|$ 0
|-60.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWOOD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+21.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWOOD is not just about Tyron Woodley's legacy as a 5x UFC Champion—it's a bridge between Web2 fans and the future of Web3. By leveraging Woodley's influence, $TWOOD aims to bring sports enthusiasts into the world of decentralized finance, making it easier for traditional fans to experience the power of blockchain and cryptocurrency. With $TWOOD, Web2 and Web3 collide, creating exciting opportunities and a stronger community on Solana.
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