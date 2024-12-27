Сьогоднішня ціна Twiskers (TWX)

Поточна ціна Twiskers (TWX) сьогодні становить 0.00227711 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна TWX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Twiskers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.67K USD

- зміна ціни Twiskers протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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