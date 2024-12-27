Ціна Twiskers (TWX)
Поточна ціна Twiskers (TWX) сьогодні становить 0.00227711 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна TWX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twiskers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.67K USD
- зміна ціни Twiskers протягом дня — +3.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twiskers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Twiskers до USD становила $ +0.0021746143.
За останні 60 днів зміна ціни Twiskers до USD становила $ +0.0007917812.
За останні 90 днів зміна ціни Twiskers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.75%
|30 днів
|$ +0.0021746143
|+95.50%
|60 днів
|$ +0.0007917812
|+34.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Twiskers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
+3.75%
+32.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hewwo, I’m Twiskers, the fiercest cat in town! Better watch out, ‘cause I’m here to conquer all the memes with my fluff and claws, nya!
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