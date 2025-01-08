Сьогоднішня ціна Twinny (TWINNY)

Поточна ціна Twinny (TWINNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.25K USD. Ціна TWINNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Twinny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.96 USD

- зміна ціни Twinny протягом дня — -7.52%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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