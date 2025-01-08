Ціна Twinny (TWINNY)
Поточна ціна Twinny (TWINNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.25K USD. Ціна TWINNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twinny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.96 USD
- зміна ціни Twinny протягом дня — -7.52%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twinny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Twinny до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Twinny до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Twinny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.52%
|30 днів
|$ 0
|-22.41%
|60 днів
|$ 0
|-24.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Twinny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-7.52%
+0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Twinny is a memecoin project inspired by two nearly identical twin cats, Twister and Funny on Solana ecosystem. Twinny aimed to bring joy and laughter to the cryptocurrency market. Twinny is not just about trading; it’s about creating a movement. It aims to build a strong, engaged community. By investing in Twinny, holders become part of a larger narrative, one where every small step contributes to a bigger, brighter future.
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