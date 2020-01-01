Токеноміка Twin Protocol (TWIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Twin Protocol (TWIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Twin Protocol (TWIN) Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Офіційний вебсайт: https://twinprotocol.com/ Купити TWIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Twin Protocol (TWIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Twin Protocol (TWIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 489,12K $ 489,12K $ 489,12K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 262,95M $ 262,95M $ 262,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Історичний максимум: $ 0,099439 $ 0,099439 $ 0,099439 Історичний мінімум: $ 0,00183295 $ 0,00183295 $ 0,00183295 Поточна ціна: $ 0,00186012 $ 0,00186012 $ 0,00186012 Дізнайтеся більше про ціну Twin Protocol (TWIN)

Токеноміка Twin Protocol (TWIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Twin Protocol (TWIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TWIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TWIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TWIN, досліджуйте ціну токена TWIN в реальному часі!

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