Сьогоднішня ціна TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

Поточна ціна TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) сьогодні становить 129,9 USD з ринковою капіталізацією $ 44,96K USD. Ціна NVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token NVDA Long:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long протягом дня — -0,03%

- циркуляційна пропозиція – 346,10 USD

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