Ціна TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)
Поточна ціна TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) сьогодні становить 129,9 USD з ринковою капіталізацією $ 44,96K USD. Ціна NVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token NVDA Long:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long протягом дня — -0,03%
- циркуляційна пропозиція – 346,10 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long до USD становила $ -0,0466865105917.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN Asset Token NVDA Long до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0466865105917
|-0,03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWIN Asset Token NVDA Long: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,03%
-0,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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