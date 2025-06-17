Ціна TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)
Поточна ціна TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) сьогодні становить 359,21 USD з ринковою капіталізацією $ 39,82K USD. Ціна MSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN ASSET TOKEN MSTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 110,86 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
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Останній аналіз цін TWIN ASSET TOKEN MSTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-1,02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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