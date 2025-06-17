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Ціна TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

USD

Графік ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) в реальному часі

$359,21
$359,21$359,21
0,00%(1D)

Сьогоднішня ціна TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Поточна ціна TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) сьогодні становить 359,21 USD з ринковою капіталізацією $ 39,82K USD. Ціна MSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN ASSET TOKEN MSTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 110,86 USD

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Цінові показники TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN MSTR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Останній аналіз цін TWIN ASSET TOKEN MSTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 365,24
$ 365,24$ 365,24

--

--

-1,02%

Ринкова інформація TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 39,82K
$ 39,82K$ 39,82K

--
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110,86
110,86 110,86

Що таке TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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Ресурс TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Розуміння токеноміки TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MSTR зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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