Сьогоднішня ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Поточна ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) сьогодні становить 88,35 USD з ринковою капіталізацією $ 30,58K USD. Ціна INVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token iNVDA Short:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short протягом дня — -0,04%

- циркуляційна пропозиція – 346,10 USD

Отримуйте оновлення цін INVDA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни INVDA.