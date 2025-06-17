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Ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

USD

Графік ціни TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) в реальному часі

$88,35
$88,35$88,35
0,00%(1D)

Сьогоднішня ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Поточна ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) сьогодні становить 88,35 USD з ринковою капіталізацією $ 30,58K USD. Ціна INVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token iNVDA Short:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short протягом дня — -0,04%
- циркуляційна пропозиція – 346,10 USD

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Цінові показники TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ -0,04029875479324.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,04029875479324-0,04%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Останній аналіз цін TWIN Asset Token iNVDA Short: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 88,31
$ 88,31$ 88,31

$ 88,42
$ 88,42$ 88,42

$ 90,31
$ 90,31$ 90,31

--

-0,04%

-2,10%

Ринкова інформація TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 30,58K
$ 30,58K$ 30,58K

--
----

346,10
346,10 346,10

Що таке TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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Ресурс TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Розуміння токеноміки TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена INVDA зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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