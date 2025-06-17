Ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)
Поточна ціна TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) сьогодні становить 88,35 USD з ринковою капіталізацією $ 30,58K USD. Ціна INVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token iNVDA Short:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short протягом дня — -0,04%
- циркуляційна пропозиція – 346,10 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ -0,04029875479324.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN Asset Token iNVDA Short до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,04029875479324
|-0,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWIN Asset Token iNVDA Short: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,04%
-2,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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