Ціна TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)
Поточна ціна TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) сьогодні становить 243,86 USD з ринковою капіталізацією $ 27,89K USD. Ціна IMSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN ASSET TOKEN iMSTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN ASSET TOKEN iMSTR протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 110,86 USD
Отримуйте оновлення цін IMSTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IMSTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN ASSET TOKEN iMSTR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN iMSTR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN iMSTR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN ASSET TOKEN iMSTR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWIN ASSET TOKEN iMSTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IMSTR зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IMSTR до VND
₫6 417 175,9
|1 IMSTR до AUD
A$370,6672
|1 IMSTR до GBP
￡178,0178
|1 IMSTR до EUR
€209,7196
|1 IMSTR до USD
$243,86
|1 IMSTR до MYR
RM1 033,9664
|1 IMSTR до TRY
₺9 598,3296
|1 IMSTR до JPY
¥35 218,2612
|1 IMSTR до RUB
₽19 172,2732
|1 IMSTR до INR
₹20 969,5214
|1 IMSTR до IDR
Rp3 997 704,2784
|1 IMSTR до KRW
₩331 330,1434
|1 IMSTR до PHP
₱13 748,8268
|1 IMSTR до EGP
￡E.12 256,4036
|1 IMSTR до BRL
R$1 341,23
|1 IMSTR до CAD
C$329,211
|1 IMSTR до BDT
৳29 809,4464
|1 IMSTR до NGN
₦375 746,8038
|1 IMSTR до UAH
₴10 132,383
|1 IMSTR до VES
Bs24 873,72
|1 IMSTR до PKR
Rs69 002,6256
|1 IMSTR до KZT
₸124 990,443
|1 IMSTR до THB
฿7 905,9412
|1 IMSTR до TWD
NT$7 174,3612
|1 IMSTR до AED
د.إ894,9662
|1 IMSTR до CHF
Fr197,5266
|1 IMSTR до HKD
HK$1 911,8624
|1 IMSTR до MAD
.د.م2 219,126
|1 IMSTR до MXN
$4 611,3926