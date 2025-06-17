Сьогоднішня ціна TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Поточна ціна TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) сьогодні становить 99,83 USD з ринковою капіталізацією $ 17,18K USD. Ціна ICOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token iCOIN short:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 172,07 USD

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