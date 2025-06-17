Ціна TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)
Поточна ціна TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) сьогодні становить 99,83 USD з ринковою капіталізацією $ 17,18K USD. Ціна ICOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWIN Asset Token iCOIN short:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 172,07 USD
Отримуйте оновлення цін ICOIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ICOIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWIN Asset Token iCOIN short до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWIN Asset Token iCOIN short: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ICOIN зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ICOIN до VND
₫2 627 026,45
|1 ICOIN до AUD
A$151,7416
|1 ICOIN до GBP
￡72,8759
|1 ICOIN до EUR
€85,8538
|1 ICOIN до USD
$99,83
|1 ICOIN до MYR
RM423,2792
|1 ICOIN до TRY
₺3 929,3088
|1 ICOIN до JPY
¥14 423,4384
|1 ICOIN до RUB
₽7 848,6346
|1 ICOIN до INR
₹8 583,3834
|1 ICOIN до IDR
Rp1 636 557,1152
|1 ICOIN до KRW
₩135 638,0227
|1 ICOIN до PHP
₱5 627,4171
|1 ICOIN до EGP
￡E.5 017,4558
|1 ICOIN до BRL
R$548,0667
|1 ICOIN до CAD
C$134,7705
|1 ICOIN до BDT
৳12 203,2192
|1 ICOIN до NGN
₦153 821,0589
|1 ICOIN до UAH
₴4 147,9365
|1 ICOIN до VES
Bs10 182,66
|1 ICOIN до PKR
Rs28 247,8968
|1 ICOIN до KZT
₸51 167,8665
|1 ICOIN до THB
฿3 234,492
|1 ICOIN до TWD
NT$2 938,9952
|1 ICOIN до AED
د.إ366,3761
|1 ICOIN до CHF
Fr80,8623
|1 ICOIN до HKD
HK$782,6672
|1 ICOIN до MAD
.د.م908,453
|1 ICOIN до MXN
$1 886,787