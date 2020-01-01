Токеноміка TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Дізнайтеся ключову інформацію про TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Офіційний вебсайт: https://app.twinfinance.io Whitepaper: https://docs.twinfinance.io Купити IAAPL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,10K $ 35,10K $ 35,10K Загальна пропозиція: $ 136,20 $ 136,20 $ 136,20 Циркуляційна пропозиція: $ 136,20 $ 136,20 $ 136,20 FDV (повністю розведена вартість): $ 32,01K $ 32,01K $ 32,01K Історичний максимум: $ 236,7 $ 236,7 $ 236,7 Історичний мінімум: $ 228,65 $ 228,65 $ 228,65 Поточна ціна: $ 235,02 $ 235,02 $ 235,02 Дізнайтеся більше про ціну TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

Токеноміка TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IAAPL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IAAPL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IAAPL, досліджуйте ціну токена IAAPL в реальному часі!

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