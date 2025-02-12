Сьогоднішня ціна Twelve Zodiac (TWELVE)

Поточна ціна Twelve Zodiac (TWELVE) сьогодні становить 0.113676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TWELVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Twelve Zodiac:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37K USD

- зміна ціни Twelve Zodiac протягом дня — -9.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TWELVE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TWELVE.