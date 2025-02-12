Ціна Twelve Zodiac (TWELVE)
Поточна ціна Twelve Zodiac (TWELVE) сьогодні становить 0.113676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TWELVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twelve Zodiac:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37K USD
- зміна ціни Twelve Zodiac протягом дня — -9.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twelve Zodiac до USD становила $ -0.0126221682549384.
За останні 30 днів зміна ціни Twelve Zodiac до USD становила $ +0.0002960577.
За останні 60 днів зміна ціни Twelve Zodiac до USD становила $ -0.0543312964.
За останні 90 днів зміна ціни Twelve Zodiac до USD становила $ -0.1029124515390491.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0126221682549384
|-9.99%
|30 днів
|$ +0.0002960577
|+0.26%
|60 днів
|$ -0.0543312964
|-47.79%
|90 днів
|$ -0.1029124515390491
|-47.51%
Останній аналіз цін Twelve Zodiac: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-9.99%
+44.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Twelve Zodiac is building the foundation, infrastructure, ecosystem, and layered experiences for a unique hyper-realistic metaverse community. What is TWELVE? TWELVE is the City of Dream made for urban city lifestyle with pedestrian friendly and each building have different interact function. Token holders will be known as twelve mania. Twelve mania will be able to experience world-class games and metaverse with stunning visual and also interact and build network community. Twelve Metaverse is home of crypto community around the world where you can enjoy URBAN CITY with a lot of NEW experiences and accompanied with your personal lovely zodiac pet (NFT) while earn Crypto Asset at the same time using our main token TWELVE$.
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