Ціна Twelve Legions (CTL)
Поточна ціна Twelve Legions (CTL) сьогодні становить 0.00033996 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twelve Legions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.84 USD
- зміна ціни Twelve Legions протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twelve Legions до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Twelve Legions до USD становила $ -0.0000064668.
За останні 60 днів зміна ціни Twelve Legions до USD становила $ -0.0000250202.
За останні 90 днів зміна ціни Twelve Legions до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000064668
|-1.90%
|60 днів
|$ -0.0000250202
|-7.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Twelve Legions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
12 Legions is a turn-based strategy game in which characters are represented by unique NFTs on the blockchain system. 12 Legions is an open world, with fantasy lands, where players can become Lords, ruling their lands. With Blockchain and NFT technology, 12 Legions will include in-game rewards worthy with users’ efforts and make everything more transparent and fair. For more details, there are some features of our game: - World map: A big map with Twelves lands - Village & Clans: Help players create their clan and get more resources by occupying. - Adventure Mode (PvE): PvE battles will help you level up heroes, collect materials and POM (our in-game token) - Arena Mode (PvP): This mode allows players to defeat the other’s Heroes. Hence it is recommended for more experienced players.
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